Непогода оставила без электроснабжения 223 населенных пункта Минской области

Из-за непогоды в четверг от электроснабжения отключались 223 населенных пункта Минской области. Об этом сообщила пресс-служба РУП «Минскэнерго».

Согласно информации, в восстановительных работах были задействованы более 120 энергетиков в числе аварийных бригад, работающих на местах инцидентов.

По состоянию на 8:00 утра работы продолжаются в 25 населенных пунктах.

Как известно, в четверг в Беларуси прошли сильные ливни, которые сопровождались градом и шквалистыми усилениями ветра. В Минске фиксировались многочисленные подтопления.

По прогнозам Белгидромета, сложная погодная обстановка будет сохраняться и сегодня. В республике объявлен оранжевый уровень опасности.

РУП «Минскэнерго» рекомендует гражданам в случае обнаружения оборванных проводов линий электропередачи не подходить к ним ближе 8 метров и немедленно сообщайт о данных фактах. Короткий номер аварийных служб – 115 и 144.