В Минской области восстановили электроснабжение после непогоды.

По данным Центральной диспетчерской службы РУП «Минскэнерго», за последние сутки, начиная с 17:00 четверга, были зафиксированы 32 отключения линий электропередачи в сети 6-10кВ, что привело к нарушению электроснабжения в 196 населенных пунктах Минской области.

В общей сумме в аварийно-восстановительных работах были задействованы 28 бригад и 37 единиц техники.

«По состоянию на 16:31 запитаны все населенные пункты, а также потребители по 10 кВ, погашенные во время стихии», - утверждает предприятие.