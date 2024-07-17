В Могилевской области восстановили нарушенное из-за непогоды электроснабжение

В Могилевской области восстановили электроснабжение пострадавших от непогоды населенных пунктов. Об этом информирует Минэнерго.

Как сообщалось, больше всего от грозового фронта со шквалистым ветром пострадали Быховский, Чаусский, Бобруйский, Кировский, Славгородский, Костюковичский, Климовичский районы.

По информации Минэнерго, в устранении технологических нарушений было задействовано более 100 аварийных бригад. В помощь могилевским энергетикам были направлены бригады из других регионов. К настоящему времени в области восстановлены все линии электропередачи 35 кВ и выше. Ведется работа по индивидуальным заявкам потребителей по сетям 0,4 кВ – планируется, что они будут завершены в течение дня.

Продолжаются работы в Гомельской области. За ночь при содействии служб МЧС в регионе восстановлено электроснабжение 114 населенных пунктов. Запитаны все районные центры. По данным на 7.00, работы по устранению нарушений продолжаются в 494 населенных пунктах. Работают 197 аварийных бригад. Для временного электроснабжения потребителей задействовано 90 передвижных дизель-генераторных установок организаций энергосистемы, еще 28 будут доставлены в регион в ближайшее время. Совместно с облисполкомом и МЧС прорабатываются вопросы привлечения дополнительного количества дизельных генераторов.

«Энергетики работают круглосуточно в усиленном режиме. Восстановительные работы затрудняют грозы с дождем и сильным ветром, которые проходят сегодня по территории Гомельщины. Непогода может вызвать дополнительные отключения по региону», - отмечает Минэнерго.