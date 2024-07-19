Последнее обновление: 19.07.2024 15:08

Электричество появилось во всех населенных пунктах Гомельской области

Напряжение подано во все населенные пункты Гомельской области. Об этом сообщило Минэнерго.

Согласно информации, для обеспечения электроснабжения части из них используются дизель-генераторные установки.

В регионе восстановлена работа:51 системообразующей линии электропередачи, в том числе 2-х линий 330 кВ, 90 системообразующих электрических подстанций, более 5 тыс. трансформаторных подстанций.

В устранении последствий урагана было задействовано 197 аварийных бригад со всех областей общим составом более 1,5 тыс. человек и 276 единиц техники.

Между тем продолжаются работы по индивидуальным заявкам потребителей.

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