Работы по восстановлению электроснабжения в Беларуси продолжаются

Энергетики продолжают работать над восстановлением электроснабжения пострадавших от стихии населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

«По состоянию на 12.00 работы по устранению последствий стихийных погодных условий продолжаются в 50 населенных пунктах страны. Наиболее сложная обстановка сложилась в Могилевском регионе и городе Могилев. Штормовой ветер привел к многочисленным завалам, которые, в свою очередь, затрудняют доступ к объектам. Энергетики совместно с коммунальными службами, МЧС и иными организациями трудятся над расчисткой дорог», - говорится в сообщении.

Согласно информации, над восстановлением электроснабжения работает 58 аварийных бригад и 54 единицы спецтехники. Помощь в устранении последствий оказывают бригады из всех областей страны. Дополнительно направлено еще около 45 бригад, оснащенных всей необходимой техникой. Привлечен строительно-монтажный комплекс энергосистемы. Временное электроснабжение потребителей осуществляется с помощью 9 дизель-генераторных установок.