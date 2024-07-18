Почти 300 населенных пунктов Гомельщины до сих пор остаются без электричества

В Гомельской области почти 300 населенных пунктов остаются до сих пор без электричества после разгула стихии. Об этом сообщило Минэнерго.

«За ночь электроснабжение восстановлено в 140 населенных пунктах Гомельской области. Восстановительные работы продолжаются в 293-х», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в устранении технологических нарушений в настоящее время задействовано 183 аварийные бригады и 260 единиц техники.

Для временного электроснабжения остающихся без света населенных пунктов продолжается доставка из других регионов передвижных дизель-генераторных установок.

Работы по расчистке упавших деревьев ведутся днем и в ночное время. Делается все возможное, чтобы энергетики могли скорее добраться к пострадавшим от непогоды участкам электросетей для их восстановления.

По прогнозам синоптиков, сегодня по территории области пройдут грозы с ливнями и сильным ветром, порывы которого будут достигать 20 м/с.