В Орше мать убила своих четырех малолетних детей

Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Орши по подозрению в убийстве своих четырех детей, сообщил минувшей ночью Следственный комитет РБ

«…вечером в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тел четырех детей в возрасте от 1 до 8 лет с признаками насильственной смерти. По предварительной информации, к произошедшему может быть причастна 36-летняя мать», - говорится в сообщении.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 (убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Жительница Орши задержана, с ее участием проводятся следственные действия», - также сказано в сообщении.