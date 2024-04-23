Госконтроль Беларуси смог подтвердить «зарплату в конвертах» лишь в одном из 8 случаев

Госконтроль Беларуси признал, что поступившая от граждан информация о выплатах заработной платы в конверте не подтвердилась в подавляющем большинстве случаев.

«В первом квартале 2024 года на онлайн-панель «Скажи НЕТ зарплате «в конверте» поступило 48 сообщений. Большинство сообщений касалось субъектов хозяйствования Минска и Минской области (70,8%). В шести случаях поступившая информация подтвердилась», - сообщила пресс-служба Госконтроля РБ.

Всего в 2023 году органами Комитета государственного контроля были выявлены 103 случая выплаты заработной платы «в конвертах». Сумма дополнительно предъявленного субъектам хозяйствования подоходного налога и страховых взносов составила более 24 млн. рублей.