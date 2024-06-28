Парламент принял в первом чтении очередные поправки в Уголовный кодекс РБ

Нижняя палата парламента РБ в первом чтении приняла очередной пакет поправок в Уголовно-процессуальный кодекс Беларуси.

Поправки, в частности, предусматривают:

- наложение ареста на денежные средства, находящиеся на счетах или во вкладах (депозитах) в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях, электронные деньги, находящиеся в электронных кошельках, криптовалюту, являющиеся предметом преступления;

- применение мер ограничительного характера по прекращению, приостановлению оказания услуг электросвязи, интернет-услуг, ограничению доступа к интернет-ресурсу;

- процедуры обжалования процессуальных решений;

- установление порядка допроса по основному уголовному делу соучастников, осужденных за одно и то же преступление по выделенному в отдельное производство уголовному делу;

- возобновление прерванной процедуры привлечения к уголовной ответственности лиц, заболевших после совершения преступления психическим расстройством;

Кроме того, поправки предусматривают закрепление подсудности Верховному РБ уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении президента, прекратившего исполнение своих полномочий, членов его семьи.