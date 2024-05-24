Беларусь депортировала гражданина Литвы по линии Интерпола

Находившийся в международном розыске по линии Интерпола гражданин Литвы экстрадирован из Беларуси на родину, сообщила пресс-служба МВД РБ.

«35-летний фигурант разыскивался правоохранительными органами соседней страны за то, что в состоянии алкогольного опьянения вместе с подельниками изнасиловал несовершеннолетнюю и причинил ей телесные повреждения. В тот же день, применяя физическое и психологическое насилие к другой несовершеннолетней, злоумышленник попытался совершить в ее отношении аналогичные действия. Довести свой умысел до конца ему помешал хозяин жилища, который встал на защиту девушки. Однако здоровью потерпевшей нанесен вред», - говорится в сообщении ведомства.

По каналам Интерпола была получена информация о возможном пребывании преступника на территории Беларуси: местонахождение мужчины установили и задержали его в агрогородке Бенякони Вороновского района.