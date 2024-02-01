В Беларуси арестованы 48 участников преступного кол-центра

Белорусские силовики задержали более 50 участников организованной преступной группы, которая посредством созданных мошеннических кол-центров занималась хищением денежных средств с банковских карт и счетов граждан под предлогом участия в торговле на сырьевых рынках, рынках криптовалюты и рынке Forex.

Об этом сообщил на пресс-конференции начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД РБ Андрей Ананенко.

"Совместно с подразделениями Следственного комитета на территории Беларуси нами было задержано более 50 участников данной преступной схемы, из которых 48 человек было арестовано", - сказал Ананенко.

По его словам, в ходе следственных действий у членов организованной группы были изъяты "компьютерная техника, бухгалтерская документация, электронные носители, свыше $200 тыс., 12 дорогостоящих автомобилей на сумму свыше $200 тыс."

"В ходе задержания непосредственно одного из лидеров этой группы (в России – ред.) всего было задержано порядка шести человек. Изъято наличных денежных средств не менее 30 млн российских рублей", - отметил представитель ведомства.

«Международная организованная преступная группа совершала преступления на протяжении 3 лет. Их офисы, в виде call-центров, находились в Минске, Москве и городах других стран. Атаки мошенников были направлены не только на граждан Беларуси, но и зарубежных государств. Они создали и разместили в сети Интернет более 100 информационных ресурсов с ложной информацией о возможности получения высокого дохода за счет инвестирования в деятельность финансовых компаний или торговли на бирже», - сообщил в свою очередь начальник главного управления цифрового развития Следственного комитета РБ Андрей Мотолько.

«На интернет-ресурсах граждане заполняли специализированные анкеты. После с ними связывались участники организованной группы, которые убеждали потерпевших перевести деньги на депозитные счета. В общении они использовали вымышленные имена и фамилии. Перечисляемые деньги похищались, а на фиктивно созданных интернет-площадках создавалась видимость успешной торговли и имитация роста мнимой прибыли. Естественно, вывести несуществующих доход ни у кого не получалось. В отдельных случаях с потерпевшими продолжали общаться те же мошенники, но уже представляясь юристами компаний, банковскими сотрудниками, детективами, которые якобы осуществляют деятельность по поиску недобросовестных брокеров и помогают вернуть ранее перечисленные деньги. На самом же деле, под различными предлогами (механизм возвратных платежей, charge-back, оплата оказанных услуг) злоумышленники склоняли и вынуждали обманутых граждан вновь перечислять денежные средства на подконтрольные им счета, которые похищали», – уточнил он схему мошенничества.

«Для сокрытия мошеннических действий call-центров на территории Минска – организаторами преступной деятельности были зарегистрированы не менее 6 юридических лиц, видами деятельности которых являлись: создание рекламы; деятельность телефонных справочно-информационных служб; оптовая торговля изделиями из керамики и стекла, чистящими средствами; прочие виды услуг по чистке и уборке. Для осуществления такой якобы законной предпринимательской деятельности злоумышленниками были арендованы офисы», - добавил Мотолько.

«С санкции прокурора в местах фактического проживания задержанных, а также в используемых в преступных целях 5 офисных помещениях в Минске проведено не менее 60 обысков, в результате чего обнаружены и изъяты: компьютерная техника и другие носители информации, денежные средства в крупных размерах, а также находившиеся в распоряжении подозреваемых дорогостоящие автомобили», - проинформировал он.

«На сегодняшний день следствием установлено более 5 тыс. потерпевших, а сумма причиненного им ущерба составила особо крупный размер. Средний возраст потерпевших по уголовному делу составляет 50-60 лет, а самой старшей – 75. К слову, она передала мошенникам не только свои сбережения, но и деньги, которые заняла у знакомых и взяла в кредит», – заявил Мотолько.