Главбух в Барановичах «обула» предприятие на 480 тыс. рублей

Главбух одного из предприятий Барановичей похитила у фирмы свыше 480 тысяч рублей, сообщил Следственный комитет РБ.

«56-летняя жительница Барановичей с августа 2018 года – первого месяца работы в занимаемой должности главного бухгалтера, с использованием должностных полномочий похищала денежные средства организации… К своему рабочему компьютеру женщина никого не подпускала… На протяжении 4 лет контроль за ее работой никем не осуществлялся, соответствие сведений в бухгалтерском учете с банковскими сведениями не проверялись», - говорится в сообщении.

«Это позволило главному бухгалтеру ежемесячно зачислять себе завышенную в несколько раз заработную плату, а для того, чтобы скрыть факты хищений, незаконные перечисления жительница Барановичей оформляла под видом оплаты своих командировочных расходов, при том, что в командировки не ездила. Систематически перечисляла деньги на счет индивидуального предпринимателя, являющегося ее мужем, под видом мнимых займов и оплаты оказанных строительных работ, которые фактически не выполнялись», - также сказано в сообщении.

В ходе следствия установлено, что в марте 2019 года женщина, чтобы выступить в качестве поручителя у своего зятя при получении им кредита в банке, внесла заведомо ложные сведения в справку о среднемесячном доходе за последних 3 месяца, которую подписала от своего имени и от лица директора предприятия.

Директор фирмы обнаружил хищения денег, когда запросил в банке выписку о движении денег по счетам предприятия, о чем сообщил в правоохранительные органы, отметили в СК.

В ходе следствия на имущество главбуха наложен арест на сумму более 212 тысяч рублей. Ей предъявлены обвинения по трем статьям УК РБ, санкция за которые предусматривает до 12 лет лишения свободы.