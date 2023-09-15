В странах СНГ задержаны 130 лиц по запросу МВД РБ

На территории стран СНГ Содружества задержано 130 лиц, совершивших преступления в Беларуси, сообщил сегодня глава МВД РБ Иван Кубраков.

«Проведение межгосударственного специального комплексного мероприятия "Розыск" подтвердило свою эффективность. В текущем году в республике по запросам правоохранительных органов стран СНГ задержано 77 преступников», - сообщил Кубраков.

По его словам, «в результате взаимного обмена оперативной информацией и согласованной работы по ее проверке на территории Содружества задержано 130 лиц, совершивших преступления в Беларуси».

«Этому во многом способствует деятельность по наполнению Межгосударственного информационного банка фотоизображеними разыскиваемых лиц», - добавил он.