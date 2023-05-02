Последнее обновление: 02.05.2023 13:15

Белорусская дочка Газпрома предупреждает об инвестиционных мошенниках

Компания «Газпром трансгаз Беларусь» предупредила о мошенниках, пытающихся получить персональные данные граждан с помощью фейковой инвестиционной платформы, использующей бренд белорусской дочки Газпрома.

«Прикрываясь брендом ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», они предлагают пройти «официальный» тест, чтобы начать инвестировать и зарабатывать деньги от продажи природных ресурсов. Для регистрации необходимо указать имя, фамилию и номер телефона. Для усиления воздействия используется видеоролик, где какие-то люди демонстрируют российские рубли и рассказывают о легких доходах», - говорится в сообщении компании.

Подчеркивается, что «Газпром трансгаз Беларусь» не имеет никакого отношения к «инвестиционным платформам».

Ранее по теме


<Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Май 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование