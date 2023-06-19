Последнее обновление: 19.06.2023 15:48

В Беларуси педофилов будут принудительно подвергать химической кастрации

МВД РБ подготовило поправки в Уголовный кодекс, разрешающие принудительное лечение педофилов.

"По инициативе генеральной прокуратуры утвержден план мероприятий по защите детей от сексуального насилия и эксплуатации, утвержден механизм реабилитации жертв сексуального насилия. Подготовлены изменения в уголовный кодекс: наряду с наказанием за преступление по приговору суда предусматривается принудительное лечение лиц, страдающих педофилией", - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

«Разработан и утвержден клинический протокол, содержащий алгоритм лечения педофилии, в т.ч. применение химической кастрации», - также сказано в сообщении.

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