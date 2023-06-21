В Минске задержан иностранец-нацист за надругательство над госсимволом

МВД Беларуси сообщило о задержании в Минске «26-летнего иностранца, приверженца нацистской идеологии», за надругательство над государственными символами.

«На линию 102 поступило сообщение, что неизвестный поджег на улице белорусский флаг… Установлено, что накануне вечером мужчина выпивал в заведениях в центре столицы, потом отправился гулять по городу. На проспекте Независимости он сорвал со зданий три государственных флага, один из них поджег. Также фигурант поджег урну», - говорится в сообщении.

Сообщается, что задержанный ранее судим за кражу и хулиганство. Проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений.