Последнее обновление: 18.07.2023 11:16

Минобразования Беларуси готово ввести устный экзамен для абитуриентов

Минобразования Беларуси готово рассмотреть возможность введения устного экзамена в дополнение к централизованному для абитуриентов, поступающих в учреждения высшего образования на социально-гуманитарные специальности.

«Мы полагаем, сегодня система образования готова рассмотреть возможность, в первую очередь для социально-гуманитарных дисциплин, введения устного экзамена в дополнение к централизованному экзамену, который сдается всеми выпускниками учреждений общего среднего образования", - заявил министр образования РБ Андрей Иванец в понедельник.

"По мнению учителей, которые входили во все приемные комиссии устного экзамена и представителей профессорско-преподавательского состава вузов, это очень хорошая форма контроля знаний абитуриентов», - добавил он.

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