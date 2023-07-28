В БГТУ и БГПУ недобор на бюджет

Белорусский государственный технологический университет объявил дополнительный набор на семь специальностей, где остались 107 бюджетных мест. Об этом сообщило Минобразования.

БГПУ также сообщил о недоборе.

В технологическом вузе недобор по профилям «химия/математика» и «физика/математика». Вакантные бюджетные места:

«Технология стекла, керамики и вяжущих материалов» — 26;

«Электрохимические производства» — 13;

«Производство материалов и устройств электроники» — 17;

«Промышленные и коммунальные системы водоподготовки и водоочистки» — 15;

«Принттехнологии» — 14;

«Технология деревообрабатывающих производств» — 16;

«Мехатронные системы и оборудование деревоперерабатывающих производств» — 3.

Необходимые сертификаты ЦТ и (или) ЦЭ: физика/химия — от 20 баллов и выше; математика — от 10 баллов и выше; белорусский (русский) язык — 10 баллов и выше.

В педуниверситете остались вакантные бюджетные места:

«Физико-математическое образование (Математика и информатика)» — 12;

«Физико-математическое образование (Математика и физика)» — 9;

«Физико-математическое образование (Физика и информатика)» — 2.

Необходимые сертификаты ЦТ и (или) ЦЭ: белорусский (русский) язык — 10 баллов и выше; физика — от 10 баллов и выше; математика — от 20 баллов и выше.

Документы от абитуриентов в обоих вузах принимают по 6 августа 2023 года.