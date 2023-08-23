До 25 августа все учреждения образования в Беларуси получат сертификаты готовности

До 25 августа все учреждения образования получат сертификаты готовности. Об этом сообщил журналистам министр образования Андрей Иванец перед началом совещания с участием премьер-министра по подготовке к новому учебному году.

"На прошлой неделе было обстоятельное совещание у главы государства, на котором был поднят ряд проблемных вопросов, касающихся подготовки учреждений образования к началу учебного года. Безусловно, основное внимание - это безопасность наших детей. Каждый родитель должен быть уверен, что 1 сентября ребенок придет в учреждение образования, где будут выполнены все необходимые нормы безопасности санитарно-эпидемиологического режима, противопожарной безопасности", - сказал Андрей Иванец.