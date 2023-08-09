Выпускник госколледжа оплатит обучение после увольнения за прогулы

Строитель-отделочник, закончивший Костюковичский государственный колледж, вернет колледжу более 7 тыс. рублей, поскольку был уволен за прогулы по время отработки по распределению.

Как сообщает прокуратура Могилевской области, житель Климовичей в 2022 году закончил обучение по специальности "отделочные строительные работы" за счет бюджета, отработал по распределению в одной из организаций Костюковичского района 3,5 месяца и был уволен за прогулы без уважительных причин.

Это означает, что уволенный не отработал установленный законодательством срок по распределению и вернет колледжу стоимость обучения.