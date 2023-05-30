Лукашенко потребовал разобраться с катавасией на ЦТ

Лукашенко потребовал сделать «обычную, понятную систему» централизованного тестирования/вступительных экзаменов вместо нынешней катавасии.

"Целую бучу подняли после единого централизованного экзамена. Ума не хватило сделать просто и понятно, чтобы подсчитать эти баллы. Они начали какие-то статистические цифры выводить на компьютере. Кому это надо? По-моему, мы поступали: знаешь - тройка, очень хорошо знаешь - четверка, очень-очень хорошо - отлично. А тут какие-то баллы на компьютере высчитывали", - возмутился пенсионер.

"Надо делать обычную, понятную систему. И на следующей неделе надо опять к этому вернуться. Семьи контролируют поступление своих детей, и это естественно. Но они не понимают, чего мы хотим от этих детей. И, самое главное, пишут мне, что нынешний экзамен "показал свою идентичность" с прошлыми двумя годами, когда они в школе сдавали экзамены. Так зачем мы эту катавасию тогда устроили?" - потребовал Лукашенко.

Глава администрации Игорь Сергеенко заявил сотрудникам государственных СМИ, что Лукашенко «вникает в эту тему, и поставлена задача в жесткие, короткие сроки разобраться по каждому обращению, каждому заявлению справедливо и объективно".

«… поставлена задача организовать проверку организации централизованных экзаменов, которые прошли в мае во всех средних учебных заведениях нашей страны, вникнуть в этот процесс, проверить, уточнить, какие результаты получены. Централизованный экзамен прошел по русскому и белорусскому языкам, в нем приняли участие свыше 53 тыс. старшеклассников, из них около 900 человек показали результат в 100 баллов"», - сказал Сергеенко.

"Тем не менее вчера стали поступать обращения от детей, родителей в первую очередь с просьбой разъяснить, почему такой балл, почему балл ниже, чем был во время репетиционного экзамена. И жалоб поступает достаточно много", - отметил он.

Он рассказал, что работа будет вестись по двум основным направлениям. "Все жалобы будут рассмотрены. Всем родителям, всем старшеклассникам будет объяснено и разъяснено, в каждую жалобу внимательно вникнем. Это с одной стороны. С другой - посмотрим на организацию работы непосредственно Министерством образования, насколько все справедливо, насколько методика, которая использовалась и утверждена Министерством образования, соответствует сегодняшним предъявляемым требованиям, есть ли там нарушения", - подчеркнул Игорь Сергеенко.

Он также обратил внимание, что тесты максимально были составлены на основании учебных программ.

"На первый взгляд, по информации, которая к нам поступает, нарушений, сбоев во время проведения, подсчета баллов не усматривается", - отметил Сергеенко.