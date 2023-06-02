В Беларуси пересчитают результаты ЦЭ «по новой методе»

Минобразования Беларуси пересчитает результаты первого ЦЭ по новой методике, утверждая, что не допустило ошибок в ходе первоначального подсчета, сообщило министерство образования.

"В настоящее время закончила работу межведомственная комиссия, которая проверяла корректность подсчета результатов первого централизованного экзамена. Результаты проверки показали, что ошибок нет, в том числе и в методике расчета тестовых баллов», - заявил министр образования Андрей Иванец.

«Вместе с тем по количеству обращений, которые к нам поступили от граждан, стало очевидно, что методика слишком сложная. Поэтому … Лукашенко дано конкретное поручение - упростить методику расчета и сделать ее понятной для каждого человека… Уже сегодня будут пересчитаны результаты первого централизованного экзамена и сегодня же размещены на сайте РИКЗ, а также в личных кабинетах абитуриентов. Результаты второго ЦЭ также будут рассчитаны по этой же методике, их можно будет узнать в понедельник", - проинформировал министр.

Он отметил, что вместе с результатами централизованного экзамена, как первого, так и второго, будут опубликованы таблицы перевода первичных баллов в тестовые, по которым каждый абитуриент и каждый выпускник сможет перепроверить правильность и корректность расчета своих результатов.

"Всем абитуриентам, которые готовятся к участию в централизованном тестировании, следует также понимать, что условия проведения и ЦЭ, и ЦТ будут абсолютно идентичны. Это касается как сложности тестовых заданий, которые полностью соответствуют школьной программе, так и расчета тестовых баллов. Это очень важно, потому что мы должны создать равные, понятные, справедливые условия как для всех выпускников этого года, так и для выпускников прошлых лет, которые в этом году будут иметь возможность сдать три централизованных тестирования для поступления в наши университеты", - заверил чиновник.