Последнее обновление: 17.07.2023 10:55

В Беларуси началась подача документов в приемные комиссии в вузы

17 июля 2023 года в Беларуси стартовала вступительная кампания на бюджетное и платное обучение в вузы страны.

Подача документов на бюджет и платное отделение пройдет с 17 по 25 июля. По 27 июля будут приниматься документы на очной (дневной) форме по направлениям образования "сельское хозяйство", "ветеринария", "рыбное хозяйство" и "охрана труда" и по всем специальностям в Военной академии Беларуси и Институте пограничной службы, а также на военных факультетах и военном институте без права юридического лица в учреждениях высшего образования за счет бюджетных средств.

Поступающие в вуз на платную форму, не сдающие вступительные испытания, должны предоставить документы с 17 июля по 3 августа, с 17 июля по 10 августа (очная (дневная) форма получения образования по сельскохозяйственным специальностям), а также с 17 июля по 9 августа – в иные учреждения высшего образования.

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