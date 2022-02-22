Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 890089 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 22 февраля 2022 года выросло до 889089 человек, число смертей от COVID-19 увеличилось на 17 до 6392 человек.

Выздоровели 875660 (выписаны +514) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6392 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 2507 человек (44,84% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12317444 (+5591) теста на коронавирус.