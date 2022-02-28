Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 919736 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 28 февраля 2022 года выросло до 919736 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 6480 человек

Выздоровели 908132 (выписаны +393) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6480 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 2268 человек (20,54% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12438809 (+11039) тестов на коронавирус.