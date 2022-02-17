Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 859884 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 17 февраля 2022 года выросло до 859884 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 18 до 6313 человек.

Выздоровели и выписаны 845171 (+1693) пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6313 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 8248 человек (26,84% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12218805 (+30734) тестов на коронавирус.