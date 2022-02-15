Последнее обновление: 15.02.2022 13:11

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 843717 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 15 февраля 2022 года выросло до 843717 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 13 до 6278 человек.

Выздоровели и выписаны 828579 (+540) пациентов у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6278 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 5146 человек (66,5% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12161006 (+7737) тестов на коронавирус.

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