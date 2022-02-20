Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 883217 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 20 февраля 2022 года выросло до 883217 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 13 до 6361 человека.

Выздоровели 869256 (выписаны +1980) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6361 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 7283 человека (26,77% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12299766 (+27203) тестов на коронавирус.