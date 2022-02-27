Последнее обновление: 27.02.2022 13:50

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 917468 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 27 февраля 2022 года выросло до 917468 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 16 до 6470 человек

Выздоровели 906043 (выписаны +1692) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6470 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 4135 человек (21,61% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12427770 (+19136) тестов на коронавирус.

Ранее по теме


<Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование