Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 902315 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 24 февраля 2022 года выросло до 902315 человек, сообщает пресс-служба Минздрава РБ.

Выздоровели 888963 (выписаны +1636) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6421 (+14) пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 5996 человек (24,78% от протестированных за сутки).

Всего в Беларуси проведены 12367231 (+24196) тест на коронавирус.