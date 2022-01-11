Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 709622 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 11 января 2022 года выросло до 709622 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 15 до 5639 человек

Выздоровели и выписаны 702170 (+517) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5639 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 691 человека (8,99% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 11210176 (+7681) тестов на коронавирус.