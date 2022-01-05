Последнее обновление: 05.01.2022 18:41

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 703507 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 5 января 2022 года выросло до 703507 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 15 до 5653 человек.

Выздоровели и выписаны 696575 (+924) пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5653 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1133 человек (4,02% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 11114885 (+28156) тестов на коронавирус.

Более 4 896 000 белорусов получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них более 3 821 000 человек прошли полный курс вакцинации.

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