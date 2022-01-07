Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 706530 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 7 января 2022 года выросло до 706530 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 16 до 5685 человек

Выздоровели и выписаны 699628 (+1675) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5685 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1623 человека (7,09% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 11161695 (+22880) тестов на коронавирус.