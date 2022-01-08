Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 707714 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 8 января 2022 года выросло до 707714 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 14 до 5699 человек

Выздоровели и выписаны 700871 (+1243) пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5699 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1184 человека (5,1% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 11184892 (+23197) теста на коронавирус.