Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 711728 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 13 января 2022 года выросло до 711728 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 17 до 5674 человек

Выздоровели и выписаны 704524 (+1308) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5674 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1096 человек (4,06% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 11272583 (+26984) теста на коронавирус.