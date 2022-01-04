Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 702374 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 4 января 2022 года выросло до 702374 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 14 до 5638 человек.

Выздоровели и выписаны 695651 (+497) пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5638 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 675 человек (22,8% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 11086729 (+2960) тестов на коронавирус.