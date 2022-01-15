Последнее обновление: 15.01.2022 15:10

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 714295 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 15 января 2022 года выросло до 714295 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 16 до 5808 человек

Выздоровели и выписаны 707169 (+1333) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5808 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1293 человека (5,78% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 11317944 (+22377) теста на коронавирус.

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