Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 699110 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 31 декабря 2021 года выросло до 699110 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 17 до 5578 человек.

Выздоровели и выписаны 692282 (+1777) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5578 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1510 человек (7,08% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 11043566 (+21317) тестов на коронавирус.