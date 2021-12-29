Последнее обновление: 29.12.2021 16:04

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 696220 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 29 декабря 2021 года выросло до 696220 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 15 до 5543 человек

Выздоровели и выписаны 688890 (+1699) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5543 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1493 человека (5,41% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 1099160 (+27593) тестов на коронавирус.

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