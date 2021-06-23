Минздрав сообщил об индийском штамме коронавируса в Беларуси

Минздрав Беларуси все-таки осознал, что дальше молчать уже никак нельзя и сообщил, что индийский штамм коронавируса добрался и до синеокой.

«Можно констатировать, что «индийский вариант коронавируса» выявлен в Беларуси. При этом циркуляция данного варианта в других регионах Беларуси не установлена», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

По данным ведомства, анализ проб пациентов с подтвержденным коронавирусом показал, что в Минске 10 исследованных образцов имели набор мутаций в шиповидном белке, характерных для «индийского» варианта (дельта, В.1.617.2).

Первый известный образец этого варианта был впервые обнаружен в Индии осенью прошлого года и его полный геном был опубликован в международной базе GISAID 7 октября 2020 года.

«Сегодня есть основания предполагать, что «индийский» вариант может более эффективно распространяться по сравнению с вариантами вируса, которые циркулировали в самом начале эпидемии COVID-19. Мутации в шиповидном белке, приводят к тому, что вирус лучше прикрепляется к рецептору клетки и лучше проникает в нее. Однако на данный момент нет данных о том, что этот вариант вызывает более серьезное заболевание. Специалисты считают, что активная вакцинация поможет гражданам перенести «индийский» вариант COVID-19 более спокойно», - утверждает Минздрав РБ.

Между тем, в России, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, где доля индийского штамма в количество новых заражений составляет практически 90%, власти открыто говорят о необходимости ревакцинации.

Вызывает сомнение и утверждение Минздрава о том, что индийский штамм «обитает» только в Минске. Так, вчера «Гомельская правда» опубликовала, а затем удалила заметку о росте числа заражений коронавирусом в регионе на 10% за неделю, а также о том, что в больницах, принимающих зараженных коронавирусом практически нет мест. Подобные всплески заболеваемости характерны именно для индийского «дельта» штамма.