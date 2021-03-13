Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси превысило 301328 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 13 марта 2021 года выросло до 301328 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 2087 человек.

Выздоровели и выписаны 292186 (+1321) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2087 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1328 человек (9,16% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5082735 (+14484) тестов на коронавирус.