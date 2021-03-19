Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 307938 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 19 марта 2021 года выросло до 307938 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 2139 человек.

Выздоровели и выписаны 298816 (+1314) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2139 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1414 человек (7,5% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5178695 (+18847) тестов на коронавирус.