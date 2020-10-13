В Беларуси до 10 дней сокращен самоизоляции из-за коронавируса

Правительство Беларуси сократило срок пребывания в самоизоляции из-за коронавируса до 10 дней, следует из постановления №591 от 13 октября 2020 года.

Гражданам в самоизоляции разрешено в случае крайней необходимости посещать организацию здравоохранения для получения экстренной и (или) неотложной медпомощи.

Постановлением расширен список лиц, на которых не распространяются требования по самоизоляции по прибытии из стран, в которых регистрируются случаи коронавируса.

В список включены главы и члены официальных делегаций; лица, проезжающие Беларусь транзитом в течение суток; прибывшие из командировок; лица, которые перевозят стволовые клетки, органы для трансплантации.

Иностранцы, которые прибыли из стран, не включенных Минздравом в перечень стран, где регистрируются случаи заражения коронавирусом, при взъезде в Беларусь должны предъявить отрицательный тест, выполненный не позднее 72 часов до даты пересечения границы.

Данный пункт не касается иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Беларуси.

Кроме того, сотрудники погранслужбы и таможенных органов получат полномочия контролировать наличие медицинского документа у иностранных граждан, прибывших из стран, которые не включены в перечень стран, в которых регистрируются случаи заражения коронавирусом.