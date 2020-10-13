Последнее обновление: 13.10.2020 22:59

В Беларуси до 10 дней сокращен самоизоляции из-за коронавируса

Правительство Беларуси сократило срок пребывания в самоизоляции из-за коронавируса до 10 дней, следует из постановления №591 от 13 октября 2020 года.

Гражданам в самоизоляции разрешено в случае крайней необходимости посещать организацию здравоохранения для получения экстренной и (или) неотложной медпомощи.

Постановлением расширен список лиц, на которых не распространяются требования по самоизоляции по прибытии из стран, в которых регистрируются случаи коронавируса.

В список включены главы и члены официальных делегаций; лица, проезжающие Беларусь транзитом в течение суток; прибывшие из командировок; лица, которые перевозят стволовые клетки, органы для трансплантации.

Иностранцы, которые прибыли из стран, не включенных Минздравом в перечень стран, где регистрируются случаи заражения коронавирусом, при взъезде в Беларусь должны предъявить отрицательный тест, выполненный не позднее 72 часов до даты пересечения границы.

Данный пункт не касается иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Беларуси.

Кроме того, сотрудники погранслужбы и таможенных органов получат полномочия контролировать наличие медицинского документа у иностранных граждан, прибывших из стран, которые не включены в перечень стран, в которых регистрируются случаи заражения коронавирусом.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Октябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование