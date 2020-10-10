Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 83023 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 10 октября 2020 года выросло до 83023 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 6 до 891 человека.

«В Беларуси на 10 октября зарегистрированы 83023 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 76983 (+440) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 891 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 552 человека (2,2% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 2048355 (+25048) тестов на коронавирус.