Последнее обновление: 10.10.2020 18:45

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 83023 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 10 октября 2020 года выросло до 83023 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 6 до 891 человека.

«В Беларуси на 10 октября зарегистрированы 83023 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 76983 (+440) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 891 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 552 человека (2,2% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 2048355 (+25048) тестов на коронавирус.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Октябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование