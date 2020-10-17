Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 87063 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 17 октября 2020 года выросло до 87063 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4 до 925 человек.

«В Беларуси на 17 октября зарегистрированы 87063 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 79429 (+439) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 925 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 671 человека (2,56% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 2196173 (+26126) теста на коронавирус.