Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 83534 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 11 октября 2020 года выросло до 83534 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 896 человек.

«В Беларуси на 11 октября зарегистрированы 83534 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 77220 (+237) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 896 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 511 человек (1,99% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 2073930 (+25575) тестов на коронавирус.