Последнее обновление: 20.09.2020 09:52

МВД Беларуси говорит, что найдет виновных в утечке данных на сотрудников

МВД Беларуси располагает "средствами и технологиями, которые позволяют установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных" в утечке информации.

Так прокомментировала пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова публикацию telegram-каналом Nexta Live личных данных 1003 сотрудников милиции, включая их фамилии, имена, отчества, даты рождения, города проживания, подразделения, где они проходят службу, их звания и должности.

Канал обещает продолжить публикацию личной информации белорусских силовиков, если правоохранительные органы продолжат задержания участников оппозиционных акций.

Начальник Главного управления собственной безопасности МВД РБ Андрей Паршин сообщил в среду, что данные около 300 сотрудников белорусской милиции были опубликованы в интернете в период с 9 августа. Более 250 сотрудников и членов их семей подверглись деструктивному давлению, сообщил он. Паршин отметил, что МВД возбудило 43 уголовных дела в связи с угрозами насилия в отношении сотрудников милиции.

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