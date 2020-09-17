Тренер по фристайлу Николай Козеко лишен президентской стипендии

Один из самых уважаемых и титулованных тренеров Беларуси Николай Козеко лишен именной президентской стипендии. Его ученики завоевали только на зимних Олимпийских играх семь медалей различного достоинства, в том числе четыре золотые.

Кроме того, с него в досудебном порядке взыскивают средства за административное правонарушение, говорится в уведомлении Республиканского центра олимпийской подготовки по фристайлу за подписью директора С.Марченко.

Лишение именной стипендии оформлено приказом Министерства спорта РБ.

По сути, власти мстят Козеко за его гражданскую позицию.

«Это ни в какие рамки не лезет. Как могут действовать подобным образом те, кто, по сути, должен оберегать народ? Мне кажется, им поступил какой-то сигнал, может, они думали, что немного побьют, все пройдет по накатанной — и ситуация успокоится», - так Николай Козеко прокомментировал разгон мирных демонстрантов после выборов.

Позже он с критикой обратился к спортивному руководству страны после увольнения директора РЦОП Вадима Кривошеева за его позицию: «К сожалению, наше спортивное руководство в общении предпочло не конструктивный диалог и не дипломатическую тактику. Оно прежде всего своим примером обязано было показать, что спорт вне политики, постараться разобраться с болью, которая родилась в сердцах спортсменов. А если получится, то и переубедить. Но оно предпочло кнут и репрессии. Это не по-спортивному, не по-человечески».

Лучший тренер года в Беларуси в 2014 и 2018 годах также имел неосторожность поставить подпись под открытым письмом с требованиями к власти, в котором спортсмены требуют проведения повторных президентских выборов, освобождения политзаключенных и расследования действий правоохранительных органов.