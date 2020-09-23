PandaDoc договорилась с властями о разблокировке счетов

Микита Микадо, основатель PandaDoc, заявил, что компания перевела 107 тысяч рублей на счёт СК.

«Разблокировка счетов компании — это, конечно, хорошая новость. Теперь мы можем выплатить зарплаты всем тем сотрудникам, которые все еще остаются в РБ», — сообщил Микадо изданию tut.by.

Для компании сейчас главное — освободить арестованных сотрудников. Адвокат PandaDoc рассказал, что снятие ареста произошло благодаря «диалогу со следствием». Фирма перевела 107 тысяч рублей на депозит Следственного комитета. Это сумма якобы причинённого ущерба.

После обысков 2 сентября в офисе компании арестовали четырёх сотрудников PandaDoc. Основанием для задержания стало обвинение по части 209 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Правозащитники признали сотрудников PandaDoc политзаключенными.

Ранее основатель компании Микита Микдо запустил проект по финансовой помощи бывшим силовикам.