Последнее обновление: 17.09.2020 16:27

Госконтроль РБ наехал на компанию, сдававшую в аренду офисы штабу Бабарико

Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля возбудил уголовное дело в отношении руководства компании «Белтяжмаш», которая сдавала в аренду помещения штабу Бабарико и Координационному совету.

Дело возбуждено по части 2 статьи 243 УК РБ за уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере.

«Сумма неуплаченных налогов составила более 6 млн. рублей. По подозрению в совершении преступления задержано 5 лиц, включая руководителя общества. Проводятся следственные действия», - говорится в сообщении Госконтроля РБ.

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